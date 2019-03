Paris Saint Germain Manchester United maçı ve Porto Roma maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi

Paris Saint Germain Manchester United ve Porto Roma canlı! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu iki heyecan dolu karşılaşma ile devam ediyor. 5 Mart’ta Ajax ve Tottenham turu geçerken, bu gece de bu takımlara iki yeni ekip daha ekleniyor. Old Trafford’da 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Paris Saint-Germain, Manchester United’ı konuk ediyor. İtalya’da 2-1’lik skorla galip gelen Roma ise, Cüneyt Çakır’ın görev aldığı maçta Porto deplasmanında avantajını koruyup çeyrek finale yükselmenin peşinde. Paris Saint Germain Manchester United maçı ve Porto Roma maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Haberde Paris Saint Germain Manchester United maçı ve Porto Roma maçı canlı izle bağlantıları da yer almakta.

(1) PORTO 2-1 ROMA (2)

GOL: Tiquinho Soares (26), Marega (53) / De Rossi (37 pen.)

(2) PSG 1-3 MAN UTD (0)

GOLLER: Bernat (12) / Lukaku (2 ve 30), Rashford (90+3 pen.)

Dk. 90+9: İnanılmaz son! 2-0’lık galibiyetin rövanşında Manchester United 90+2’de VAR uyarısıyla verilen penaltıdan Rashford’ın golüyle 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dk. 90+3: Porto 2-1 Roma. Maç sona erdi. Uzatma bölümüne gidiyoruz!

GOL! Dk. 90+3: Rashford penaltıdan topu ağlara gönderdi: 3-1.

Dk. 90+2: VAR uyarısı ile Manchester United lehine penaltı verildi.

Dk. 87: Man Utd’da Young çıkıyor, Mason Greenwood oyunda.

Dk. 81: Roma’da Pellegrini sarı kart gördü.

Dk. 80: Man Utd’da Tahith Chong oyunda Pereira çıkıyor.

Dk. 78: Porto’da Tiquinho Soares çıktı Fernando oyunda.

Dk. 76: Roma’da Marcano çıktı Cristante oyunda.

Dk. 75: PSG’de Paredes sarı kart gördü.

Dk. 70: PSG’da Kehrer çıkıyor Paredes giriyor; Draxler çıkıyor Meunier oyunda.

Dk. 69: Porto’da Corona çıktı, Brahimi oyunda.

Dk. 58: Roma’da Dzeko, Porto’da ise Pepe yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Dk. 55: Roma’da Karsdorp çıktı yerine Florenzi oyunda.

Dk. 55: Roma’da Karsdorp sarı kart gördü.

GOL! Dk. 53: Porto, konuğu Roma karşısında Marega’nın golüyle 2-1 öne geçti. Maç böyle biterse uzatma bölümlerine gidilecek.

Dk. 46: İkinci yarılar başladı.

Dk. 45+5: Portekiz’de ilk yarı sona erdi.

Dk. 45+4: Roma’da De Rossi sakatlandı, yerine Pellegrini oyunda.

Dk. 45+2: Paris’te ilk yarı sona erdi.

Dk. 45+2: Porto’da Danilo sarı kart gördü.

GOL! Dk. 37: Cüneyt Çakır, Militao’nun Perotti’ye ceza sahası içinde yaptığı müdahalede faul tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Daniele De Rossi penaltıdan skoru 1-1’e getirdi.

Dk. 36: Manchester United’da sakatlanan Bailly’nin yerine Diogo Dalot oyunda.

Dk. 34: PSG’da Angel Di Maria sarı kart gördü.

GOL! Dk. 30: Buffon’un inanılmaz hatasında Manchester United’da sahneye yine Lukaku çıktı! Skor: 2-1.

GOL! Dk. 26: Porto’da Marega’nın pasında Tiquinho Soares topu boş ağlara gönderdi: 1-0.

Dk. 18: Porto’da Herrera sarı kart gördü.

Dk. 15: Roma’da Zaniolo sarı kart gördü.

GOL! Dk. 12: Mbappe arka direğe çevirdi, Bernat boş kaleye topu yolladı: 1-1.

GOL! Dk. 2: Kehrer’in büyük hatasından faydalanan Lukaku, Buffon’u geçti ve topu boş ağlara yolladı. Manchester United, Romelu Lukaku’nun golüyle 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Maçlar başladı!

Maç öncesi: 11’ler belli oldu. Porto Roma maçında Casillas 175. Şampiyonlar Ligi maçına, Paris Saint-Germain Manchester United maçında ise Buffon 122. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor.

Casillas set for record 175th appearance in this competition; three at the back for Roma tonight in Portugal… #UCL pic.twitter.com/B6udeEl2ae

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 Mart 2019