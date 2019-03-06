6 yaşındaki Toby için toplanan yardım paralarını, annesi kumarda kaybetti

İngiltere basını güne vicdanları titreten bir haberle başladı. Henüz 6 yaşında kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Toby’ye tuttuğu takım olan Leeds United yardım eli uzattı. Ancak yardım kampanyasında toplanan 200 bin pound’luk nakit paranın yarısını annesi Stacey Worsley’in kumarda kaybettiği öğrenildi.

32 yaşındaki Stacey Worsley, kanser tedavisi gören oğlu Toby için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlattı. Birçok derneğin yardımda bulunduğu kampanyaya Toby’nin tuttuğu takım olan Leeds United da bağışçı olarak katıldı ve 6 yaşındaki minik taraftarının hayata tutunması için yardımda bulundu.

Ancak Toby ilerleyen ikinci beyin tümörü nedeniyle Ocak ayında hayatını kaybederek bu savaşı kazanamadı. Toby’nin ölümünden daha yıkıcı olan ise annesi Stacey Worsley’in, oğlu için toplanan 200 bin pound’un 100 bin pound’unu kumarda kaybetmiş olmasıydı.

Leeds Kraliye Mahkemesi, anne Worsley’in 2 Ocak 2017 ve 20 Mart 2018 tarihlerinde yardım fonunun hesabına girdiğini tespit etti. Geçtiğimiz gün mahkemeye çıkan Worsley, fonu dolandırdığını itiraf etti.

Savcı Phillip Adams, mahkemeye, Worsley’nin yasadışı yollardan 100 bin pound elde etmesi suçlamasıyla dava açılmasını talep etti.

Hayatını kaybeden Toby, yardım kampanyası için düzenlenen bir maç öncesinde Leeds United futbolcuları ile birlikte sahaya çıkmış ve takım kaptanı Liam Cooper ile zaman geçirmişti.

Worsley, 29 Mart’a kadar belirlenen kefaleti ödemesi halinde serbest kalacak.