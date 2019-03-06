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İşte kurtuluş formülü: 7’den 70’e Fenerbahçe
Fenerbahçe

İşte kurtuluş formülü: 7’den 70’e Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, ‘son kurşun’ olarak gördüğü bir ‘bağış kampanyası’ başlatıyor. Tüm yöneticilerin katkı vereceği, iş dünyasından ilkokul öğrencilerine kadar tüm taraftarların paydaş olacağı organizasyonla borcun azaltılması hedefleniyor

6 Mart 2019 07:33

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe’de ‘kurtuluş hamlesi' gözüyle bakılan bir bağış kampanyası başlatılıyor. ‘7'den 70'e Fenerbahçe' parolasıyla hareket eden yönetim, dünya çapında tüm taraftarların dahil edileceği bu kampanya ile sarı-lacivertli kulübe nakit akışı sağlanması, zor günlerin geride bırakılması hedefleniyor. Bu kampanyanın itici gücü, sezon başından bu yana özellikle Başkan Ali Koç'un özverisiyle oluşan 115 milyon Euro'luk ek gelirin tamamen bitmesi. Birikmiş borcu söz konusu parayla ödemeye çalışan yönetim, nakit  akışında yaşadığı sıkıntıyı bu kampanya ile bertaraf edecek.

DEV ORGANİZASYON

Mart ayı sonunda dev bir lansmanla duyurulacak kampanyadan toplanacak parayla 4 milyar TL'yi bulan borcun azaltılması, UEFA yaptırımlarının yumuşatılması bekleniyor. Başkan Ali Koç, tüm yöneticiler, yurtiçi ve yurtdışı dernekler, futbolcular başta olmak üzere tüm sporcular ve F.Bahçeli ünlüler, hazırlayacakları videolar, sosyal medyada yapacakları paylaşımlarla bu kampanyaya destek olacak. Dev bir kenetlenmeye dönüşmesi planlanan organizasyonda bağışlar SMS ve banka hesapları yoluyla toplanacak. Profesyonel bir ekip tüm çalışmayı inceleyecek.

UEFA'DAN YEŞİL IŞIK

Finansal fair-play anlaşması doğrultusunda Fenerbahçe'yi yakıdan izleyen UEFA'ya da söz konusu kampanya anlatıldı. 31 Ocak'taki buluşmada bu konu da gündeme getirildi. UEFA yetkilileri, kampanyanın yaratacağı ilgi ve toplanacak paraya göre durumun değerlendirileceğini bildirdi. Bu konuda UEFA'nın nihai bir toplantı yapıp Fenerbahçe'ye durumu bildireceği kaydedildi.

İŞTE DETAYLAR

  • Ülker Stadı'nda kurulacak merkezden yönetilecek kampanya için görsel ve yazılı basında çok büyük bir reklam operasyonu başlatılacak.
  • Türkiye ve yurtdışından gelecek bağışlar anında kulübün hesabına geçecek.
  • Koç Holding'in altyapısı kampanyada kullanılacak.
  • Yüksek meblağlarda bağış yapan kişilere imzalı forma, locada maç izleme, futbolcularla tanışma gibi jestler yapılacak.
  • Ali Koç, tanınmış isimlerle bizzat görüşüp destek isteyecek.
Son güncelleme 08:27 | 6 Mart 2019
ali koç Fenerbahçe yönetim
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