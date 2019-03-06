İşte kurtuluş formülü: 7’den 70’e Fenerbahçe

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe’de ‘kurtuluş hamlesi' gözüyle bakılan bir bağış kampanyası başlatılıyor. ‘7'den 70'e Fenerbahçe' parolasıyla hareket eden yönetim, dünya çapında tüm taraftarların dahil edileceği bu kampanya ile sarı-lacivertli kulübe nakit akışı sağlanması, zor günlerin geride bırakılması hedefleniyor. Bu kampanyanın itici gücü, sezon başından bu yana özellikle Başkan Ali Koç'un özverisiyle oluşan 115 milyon Euro'luk ek gelirin tamamen bitmesi. Birikmiş borcu söz konusu parayla ödemeye çalışan yönetim, nakit akışında yaşadığı sıkıntıyı bu kampanya ile bertaraf edecek.

DEV ORGANİZASYON

Mart ayı sonunda dev bir lansmanla duyurulacak kampanyadan toplanacak parayla 4 milyar TL'yi bulan borcun azaltılması, UEFA yaptırımlarının yumuşatılması bekleniyor. Başkan Ali Koç, tüm yöneticiler, yurtiçi ve yurtdışı dernekler, futbolcular başta olmak üzere tüm sporcular ve F.Bahçeli ünlüler, hazırlayacakları videolar, sosyal medyada yapacakları paylaşımlarla bu kampanyaya destek olacak. Dev bir kenetlenmeye dönüşmesi planlanan organizasyonda bağışlar SMS ve banka hesapları yoluyla toplanacak. Profesyonel bir ekip tüm çalışmayı inceleyecek.

UEFA'DAN YEŞİL IŞIK

Finansal fair-play anlaşması doğrultusunda Fenerbahçe'yi yakıdan izleyen UEFA'ya da söz konusu kampanya anlatıldı. 31 Ocak'taki buluşmada bu konu da gündeme getirildi. UEFA yetkilileri, kampanyanın yaratacağı ilgi ve toplanacak paraya göre durumun değerlendirileceğini bildirdi. Bu konuda UEFA'nın nihai bir toplantı yapıp Fenerbahçe'ye durumu bildireceği kaydedildi.

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