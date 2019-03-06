Fuat Çapa: “Devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık”

Siyah kırmızılı ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Adana Demirspor yenilgisinde oynanan oyunun kendilerine yakışır bir oyun olmadığını belirten Çapa, “Cumartesi günü stadyumdaki atmosfere yakışır bir oyun olmadı. Ligin ikinci yarısının çok daha sert geçtiği ortada. Unutulmamalı ki devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık. Bu sene o sene diye başlasak da kabul edelim bu sene zor sene oldu, oluyor. Şimdiye kadar yaşadıklarımızı düşünürsek Eskişehirspor camiası için bugün düne göre çok daha umutluyuz. Bizim için iddiasız maç olmaz. Eskişehirspor taraftarı o stadyumda olduğu sürece her maç bir final. Olumlu olumsuz hakkımda yazılanların hepsini okuyorum. Bir kulübü sevmek başlı başına bir duygu işi. Duygulara öfkelenmem yeter ki tepkiler orantılı olsun, yeter ki hakaret olmasın” ifadelerine yer verdi.

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