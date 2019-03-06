Football Manager gerçek oluyor

İngiltere’de bir şirket, efsane oyun Football Manager’ı gerçek hayata adapte etmek üzere… Telefon uygulamaları yapan bir şirket OWNAFC adını verdiği uygulama ile, 50 pound ödeyen herkese amatör bir kulüpten hisse vereceği bir sistem yaratmanın üzerinde çalışıyor. 50 pound ödeyerek uygulamayı indirenler, kulübün teknik ekibi, transfer politikası gibi konularda söz sahibi oluyor.

Amatör takımların zorluk içinde hayatta kalmaya çalıştıklarının altını çizen OWNAFC’nin yaratıcılarından Stuart Harvey, yaptıkları bu uygulama ile futbolu yeniden özüne döndürmek istediklerini söyledi. Sistemi kısaca şöyle anlatan Stuart Harvey “50 pound karşılığında amatör bir kulübün sahiplerinden biri oluyorsunuz. Böylece kulübün alacağı kararlarda etkin bir rol oynamaya başlıyorsunuz. Hisselerin yüzde 51’i şirketimizin elinde kalıyor. Böylece kulübün isminin değiştirilmesi riskini ortadan kaldırıyoruz. Kalan yüzde 49 hisseyi ise halka açıyoruz. Bir kulüpte en fazla 10 bin hissedar olabiliyor. Böylece hem insanlar futbol kulübünde söz sahibi oluyor, hem de amatör kulüpler önemli bir gelir elde ediyor” ifadelerini kullandı.

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İngiltere Amatör Ligi’nde üç kulüple görüşme halinde olduklarını da belirten Stuart Harvey, henüz kesin bir anlaşma yapılmadığının altını çiziyor.