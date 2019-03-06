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Fenerbahçe müze turundan büyük gelir elde etti!
Fenerbahçe

Fenerbahçe müze turundan büyük gelir elde etti!

Fenerbahçe Kulübü, başlattığı Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu ile büyük gelir sağladı.

6 Mart 2019 16:01

Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu ile büyük gelir sağladı. Müze haricinde basın tribünü, yönetim locası, canlı maç anlatım odası, basın toplantı odası, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübesi gibi birçok yerin gezilebildiği tur, maç günleri hariç haftanın her günü hizmet veriyor.

6 Mart 2018 Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açan turda tam bilet 35 TL, indirimli bilet 25 TL’den satışa sunulurken, 0-6 yaş arası çocuklar, sarı basın kartı sahipleri, engelli (+1 refakatçi) gazi ve şehit yakınları hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Aylık ortalama olarak 3 bin 700, yıllık ise yaklaşık olarak 45 bin kişi tura katılıp stadı gezdi. Stat turunda sadece Fenerbahçeli taraftarlar da yer almadı. Yabacı ziyaretçilerin de geldiği tur kapsamında bu zamana kadar 4 bin 500 kişi stadyum ve müze turuna katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’ndan bir senede ise ciddi oranda gelir sağladı. Yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiği stadyum ve müze turundan Sarı-lacivertlilerin kasasına 1 milyon TL’nin üzerinde para girdi.

DEV KAMPANYA BAŞLIYOR

 

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, başlatacağı dev bağış kampanyası ile nakit sıkıntısını geride bırakmak için önemli bir adım atıyor. Sarı-lacivertli kulübe gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak lansman ile duyurulacak proje kapsamında bütün çalışmaları profesyonel bir ekip inceleyerek kulübün yeniden kenetlenmesi için her şey yapılacak.

06 Mart 2019 İşte kurtuluş formülü: 7`den 70`e Fenerbahçe Sarı-lacivertliler, ‘son kurşun' olarak gördüğü bir ‘bağış kampanyası' başlatıyor. Tüm yöneticilerin katkı vereceği, iş dünyasından ilkokul öğrencilerine kadar tüm taraftarların paydaş olacağı organizasyonla borcun azaltılması hedefleniyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:11 | 6 Mart 2019
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