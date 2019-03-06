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Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”
Galatasaray

Ergün Penbe: “Şampiyon henüz belli değil”

Galatasaray’ın eski yıldızı Ergün Penbe, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Penbe, Galatasaray’ın 8 puan geride bulunmasına karşın ligde hiçbir şeyin henüz belli olmadığını söyledi.

6 Mart 2019 12:22

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Ergün Penbe, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi'nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. Başakşehir'in en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, “Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir” dedi.

“Fatih Terim’i Unutmuşuz”

Ergün Penbe Katıldığı programda 1999-2000 sezonunda Almanya’da oynadıkları Hertha Berlin maçı sonrasında   Teknik direktör Fatih Terim’i sahada unuttuklarını şu sözlerle anlattı ;

 “Almanya’da 4-1 kazandığımız Hertha Berlin maçından sonra herkes mutlu otobüse bindik, mutluluktan kimsenin gözü birşey görmüyor. Otele geldik , restauranta geçtik, çorbamızı içiyoruz  Fatih Terim’i statta unutmuşuz. Fatih Hoca öyle bir sinirlenmiş ki otel restaurantına tekme atarak girdi. Birkaç yöneticimiz bizimle çorba içiyordu  Yöneticilerde korkudan çorba kâselerinin içine girdiler.”

 

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Son güncelleme 13:57 | 6 Mart 2019
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