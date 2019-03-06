Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Hepimiz insan evladıyız”

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor- Elazığspor maçında Olanrewaju Muhammed Kehinde attığı 2 gol sonrası geçtiğimiz ay kaybettiği babasının fotoğrafının yer aldığı ve formasının altına giyindiği tişörtü açarak kameralara gösterdi. İlk golde gözyaşlarını da tutamayan Kehinde'ye takım arkadaşlarından da destek gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise resmi internet sitesinden yapılan disiplin sevkleri açıklamasında Kehinde'nin bu hareketinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Abalı Denizlispor Kulübü futbolcusu Olanrewaju Muhammed Kehınde’nin 2 Mart 2019 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Kehinde`ye PFDK şoku! Golden sonra babasını andığı için... Denizlispor`un Nijeryalı futbolcusu Kehinde, formasının içinde, vefat eden babasının fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği için PFDK`ya sevk edildi. Kehinde, attığı gol sonrasında formasını sıyırarak babasının fotoğrafını kameralara göstermişti. İlgili Haberi Oku

“Maddi ceza yaptırımında da kulüp olarak ona yansıtmadan kendimiz karşılayacağız”

Karara tepki gösteren Başkan Ali Çetin ise açıklamalarda bulundu. TFF'nin kararına karşı çok üzüldüklerini kaydeden Başkan Çetin, futbolcularının sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti. Başkan Çetin, “Bu karar bence çok yanlış çünkü orada çok taze acısı olan bir futbolcumuz var. Bunu şov amaçlı yapmadığından dolayı karar bence hiç doğru değil. Çünkü acısı çok taze. Yani hepimiz insan evladıyız. Babası ölmüş ve babasına da çok bağlı bir çocuk o. Bilindiği üzere bundan yaklaşık 20 gün önce babası vefat etti ondan dolayı da babasının resmini koymuş formanın altına. Sadece onu gösterdi, şov amaçlı olmadığı için ben sadece üzüldüğümü belirtiyorum.

Denizlispor, halkı ve taraftarları olarak çok üzgünüz, hiç hak etmediği bir şeyler karşılaştı çocuk. Ama yapacak bir şey yok. Federasyonun aldığı karara biz saygılıyız. Bu arada eğer bir ceza yaptırımı da olursa sonuna kadar oyuncumuzun arkasındayız. Maddi ceza yaptırımında da biz kulüp olarak ona yansıtmadan bu cezayı kendimiz karşılayacağız. Biz de hiç olmazsa böylelikle acısına ortak olmuş olalım. Federasyonun bu yanlış kararından bizimde bir adımız olmuş olsun ve çok üzgünüz” diye konuştu.