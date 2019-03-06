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CEV Kadınlar Challenge Cup | Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde!
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CEV Kadınlar Challenge Cup | Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde!

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya’nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

6 Mart 2019 21:31

2019 CEV Challenge Kupası´nda tarihinde ilk kez mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Slovenya ekibi GEN-I Volley´i evinde çıktığı rövanş maçında da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor´un yarışmacı haklarını satın alarak Avrupa macerasına başlayan Aydın ekibi ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza attı. Turu geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde Volero Le Cannet (Fransa) – Saugella Monza (İtalya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan ve 102 dakika süren müsabakanın ilk setini 25-14 alarak 1-0 öne geçen Aydın temsilcisi ikinci seti 25-20 kaybedince skor 1-1´e geldi. Çekişmeli geçen üçüncü sette 25-22´lik üstünlük kurarak yeniden öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-19 kazanarak 3-1´lik skorla rakibini kupanın dışına itti. Aydınlı voleybolcular maçtan sonra finale yükselme sevincini salonu dolduran seyircileriyle doyasıya paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor-GEN-I Volley: 3-1

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), Florin Dimachi (Romanya)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gözde, Duygu, Nikolova, Jineiry Martinez, Gonzalez, Brayelin Martinez, Erçe, Seda, Ceyda, Darya, Sedef

GEN-I VOLLEY: Kovacic, Lipicer, Grudina, Peric, Scuka, Velikonja, Zampedri, Zbicajnik, Lucas, Blazic, Ferlinc

SETLER: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19

SÜRE: 102 dakika (22, 28, 27, 25) 06 Mart 2019 VakıfBank`tan 11`de 11`li kapanış | Vestel Venus Sultanlar Ligi VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi`nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor`u 25-19, 25-21 ve 25-19`luk setlerle 3-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank`ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:33 | 6 Mart 2019
Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Kadınlar Challenge Cup
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