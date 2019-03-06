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Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk’un eşi kaza geçirdi
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk’un eşi kaza geçirdi

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı sağ bek oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

6 Mart 2019 19:01

Edinilen bilgilere göre, Rize'den Derepazarı istikametine gitmekte olan Kadem Oğur yönetimindeki 53 T 0447 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu’nun yönetimindeki 55 AAK 848 plakalı otomobil Alipaşa'da çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan Iryna Morozyuk yaralandı. Morozyuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan eşinin kaza yaptığını öğrenen Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor'un bu akşamki idmana katılamadı ve zaman kaybetmeden Rize Devlet Hastanesi'ne gitti. Iryna Morozyuk ise kazadan sonra sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair bir paylaşım yaparak, “Hayattayım. Tanrı’ya şükür. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Bugün benim ikinci doğum günüm” dedi. 06 Mart 2019 Süper Lig`de VAR olmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı? Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig`de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Fenerbahçe ise 25 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alacaktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:09 | 6 Mart 2019
Çaykur Rizespor Iryna Morozyuk Mykola Morozyuk spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
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