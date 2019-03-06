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Bursa futbolunun efsanesi antrenör Alaattin Çoban kalp krizinden hayatını kaybetti
Alt Ligler

Bursa futbolunun efsanesi antrenör Alaattin Çoban kalp krizinden hayatını kaybetti

Bursa futbolunun eski yıldızlarından, bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan ve halen BAL Ligi'ndeki Orhangazi Belediyespor'da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Alaattin Çoban (45) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çoban'ın ölümü Orhangazi'yi yasa boğdu.

6 Mart 2019 21:51

Orhangazi’nin yetiştirdiği yıldız futbolculardan olan ve Orhangazi’de bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan Alaattin Çoban, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alaattin Çoban’ın çarşıdayken rahatsızlandığı ve kendisi Orhangazi Devlet Hastanesi’ne çıkarak doktora tahlil yaptırdığı esnada fenalaştı. Burada doktorlar tarafından müdahale edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Alaattin Çoban’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakınları hastaneye akın etti

Alaattin Çoban’ın ani ölümü sonrasında Çoban’ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye başkan adayı Bekir Aydın, Spor camiasının önde gelen isimleri hastaneye akın ederken, Alaattin Çoban’ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. 06 Mart 2019 Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: `Duygusal bir maç oldu...` Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, MKE Ankaragücü maçının önemine işaret ederek, Ligin altında 8-9 takım birbiriyle mücadele ediyor. Bu yüzden biz bir maçın üzerine bu maçı da kazanarak bunu süreklilik haline getirmek istiyoruz dedi. Aybaba ayrıca, mücadelenin duygusal bir maç olduğunu niteledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:51 | 6 Mart 2019
Alaattin Çoban
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