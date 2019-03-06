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Ankaragücü Bursaspor maçının saati değişti
MKE Ankaragücü

Ankaragücü Bursaspor maçının saati değişti

Ligde cumartesi günü oynanacak Ankaragücü-Bursaspor maçı saat 13:30'dan 19:00'a allındı. TFF, karşılaşmanın saat değişikliğine neden olarak ise deplasmanda dönen Ankaragücü taraftarlarının ailelerine maçın gelirinin bağışlanacak olması gösterildi.

6 Mart 2019 13:14

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü-Bursaspor maçının saatinde değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada maçın saatinin 13:30’dan 19:00’a alındığı duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi.

Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00’da Eryaman Stadı’nda oynanması kararlaştırıldı.”

Son güncelleme 13:14 | 6 Mart 2019
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