Altay’ın hedefi Gençlerbirliği

“Devre arasında yaptığımız transferler sonrası ikinci yarıda bu çıkışı bekliyorduk” diyen Özden Töraydın, “Ligde kalıcı olmak için gerekli puanları topladık. Şimdi hedef yenileyerek ilk 6 hesapları yapıyoruz. Bu hafta karşılaşacağımız Gençlerbirliği iyi bir takım ancak hedefimiz galibiyet olacak” diyerek rakibe gözdağı verdi. Yakaladıkları ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini dile getiren Töraydın, “Tek yürek olursak Play-Off neden olmasın” yorumu yaptı.

Son 2 sezonda üst üste 3. Lig ve 2. Lig’de kupa kaldırdıklarını hatırlatan sportif direktör Töraydın, “İlk yarıda şanssız puan kayıpları yaşadık. İyi takviyeler yaptık. İyi oyuncuların gelmesiyle herkesin performansı arttı. İkinci devrede alnımızın akıyla galibiyetler almaya başladık. İyi bir puan ortalaması tutturduk. Gençlerbirliği (D) ve Karabükspor maçlarını 6 puanla geçip milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Daha sonra Play-Off yarışı veren takımlarla final maçlarına çıkacağız. İpler artık bizim elimizde. Kendimize güveniyoruz. Seyirci desteğimiz de bu başarıyla arttı” diye konuştu. Altay’da Tavares ve Putsila’nın cezaları sona erdi, Merter’in sakatlığı ise sürüyor.

Altınordu`da sarı kartlı oyunculara uyarı SPOR Toto 1. Lig`de evinde Hatayspor`la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu`da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sarı kart sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi. İlgili Haberi Oku

GENÇLERBİRLİĞİ’NE ŞANSI TUTMUYOR

Altay bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği ile oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Rakibini en son 8 Mart 1998’de Ankara’da 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra Başkent ekibiyle çıktığı 8 müsabakada 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.