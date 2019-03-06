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Akhisarspor’da bir şok kadro dışı daha! Soyunma odasını karıştırdı…
Akhisarspor

Akhisarspor’da bir şok kadro dışı daha! Soyunma odasını karıştırdı…

Akhisarspor'da sakatlığını bahane ederek maça çıkmayan kaleci Fatih Öztürk'ün ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga eden Josue de kadro dışı bırakıldı

6 Mart 2019 07:16

Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u evinde geriden gelip 3-1 yenerek umut tazeleyen son sıradaki Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk’ün ardından Josue de kadro dışı bırakıldı.

Türkiye’deki kariyerinde daha önce Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor’da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında teknik sorumlu Cem Kavçak tarafından 64. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Yedek kulübesine el hareketleri yaparak tepkili bir şekilde kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tutan Josue, maç sonunda takım arkadaşlarıyla birbirine girdi.

Soyunma odasında tepkisine devam eden Josue’yle yerli futbolcular arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

05 Mart 2019 Akhisarspor kabustan uyandı! Spor Toto Süper Lig`de 8 maçtır galip gelemeyerek düşme hattında son sırada çakılı kalan Akhisarspor, evinde kaleci Lukac`ın futbol sahalarında eşine az rastlanır hatasıyla yenik duruma düştüğü maçta Alanyaspor`u müthiş bir geri dönüşle 3-1 yenip umutlarını yeşertti. İlgili Haberi Oku

Bu olay üzerine yönetime rapor veren teknik sorumlu Cem Kavçak, Portekizli futbolcunun kadro dışı bırakılmasını talep etti. Acil bir şekilde toplanan yönetim, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını Josue’ye tebliğ etti.

Akhisarspor’la Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Fatih Öztürk gibi U21 takımla antrenmanlara çıkacak.

Akigo, adı yeni sezon için Galatasaray’la anlaştığı şeklinde anılan, geçen hafta sarı-kırmızılı ekiple oynanan maça sakatlığını bahane ederek çıkmayan Fatih’i de kadro dışı bırakmıştı.

Son güncelleme 07:16 | 6 Mart 2019
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