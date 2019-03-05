Yok artık! Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldıktan sonra gündeme oturan paylaşım

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından, Erzurumspor yönetimi, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Erzurumspor’da takımın Hamza Hamzaoğlu getirildi. Bu yaşananların ardından geçmişte sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündeme düştü.

Twitter’da ‘Mido’ kullanıcı adıyla sezon başında yapılan paylaşımda, Erzurumspor’un ligde yaşadıklarının çoğu, şaşkınlık yaratacak derecede öngörüldü. Erzurumspor’un ligin 6. haftasında hocasını değiştireceği, takımı (Süresi yanlış olsa da) yardımcı antrenörün çalıştıracağı ve Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varılacağı yazılmış. 19 Ağustos 2018’de tarihli tahminlerde Mehmet Özdilek’in 24. haftada gönderileceği de belirtilmiş.

Sadece Mehmet Özdilek’ten sonra anlaşılacak isim olarak Yılmaz Vural gösterilmesi gerçekleşmeyen öngörü olmuş.

Süper Lig`de yaprak dökümü! Son kurban Mehmet Özdilek Ligde alınan kötü sonuçların ardından takımlar çareyi teknik adam değişikliğinde aramaya devam ediyor. Teknik direktörüyle yollarını ayıran son takım küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11`i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı. İlgili Haberi Oku

Bu durum, büyük şaşkınlık yaratması kadar, Türkiye’de futbolun bir kısır döngü içinde olduğunun göstergesi olarak okundu.

İşte Süper Lig’in yeni ekibi Erzurumspor’da bu sezon yaşananlar:

– Sezona başlayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak 6. haftada kovuldu.

– Erzurumspor’u 1 hafta yardımcı antrenör yönetti.

– Sonrasında Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı.

– Devre arasında yedi transfer yapıldı. (Pierre Kanstrup, Gabriel Obertan, Rashad Muhammed, Samed Kaya, Kristian Opseth, Serkan Kurtuluş, Samuel Eduok)

– 25. hafta öncesinde Hamza Hamzaoğlu takımın başına getirildi.

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