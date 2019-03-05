Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Hırvatistan’da Osijek takımının formasını giyen 22 yaşındaki sol bek Petar Bockaj, çikolata almak için girdiği benzin istasyonunda akıl almaz bir işe imza attı. Petar Bockaj, kız arkadaşıyla birlikte şarkıcı Sasa Matic'in Gradski Stadı'ndaki konserinden döndüğü sırada olanlar oldu.

Konser dönüşünde benzinliğe uğrayan Bockaj’ın çikolata satın aldığı, o anda kasada kimse olmayınca ise çılgına döndüğü belirtildi. Genç futbolcunun beklememek için denediği yöntem ise olağan dışı oldu. Alkollü olduğu belirlenen genç futbolcu arabasına bindi ve tam gaz benzinlikteki marketin içine doğru aracını sürdü.

Olay mahallinde bulunan birkaç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası kaçan Bockaj, kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Osijek Kulübü de yaşananlar üzerine futbolcunun kontratını feshettiğini duyurdu.

Peter Bockaj ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, yaşananlardan dolayı özür diledi.

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