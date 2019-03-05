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Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau’dan flaş karar!
Galatasaray

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau’dan flaş karar!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder ile 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau'nun ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

5 Mart 2019 20:21

SKOR DIŞ HABERLER / Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau’nun ayrılmak üzere olduğu iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde çiftin ayrılık için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Hollanda’da yayın yapan nu.nl sitesinin haberine göre; 2009’dan beri birlikte olan çiftin kesin olarak ayrılık kararı verdiğini duyurdu. Boşanma süreciyle ilgili medyadan anlayış talep eden ikili, yapılacak haberlerde kendilerine ve özel hayatlarının gizliliğine saygı duyulmasını istiyor.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında da çiftin arasının yaşanan aldatma olayı nedeniyle bozuk olduğu iddia edilmiş ancak ayrılık söylentileri reddedilmişti.

Bu yaşanan gelişmelerin üzerine Eylül 2018’de evlat edinmek için başvuruda bulunduklarını açıklayan Sneijder-Cabau çifti, bunun için birkaç yıl bekleyebileceklerini ifade etmişti.

2010 yılında dünyaevine giren ikilinin Xess Xava adında 3 yaşında oğulları bulunurken, Sneijder’in çocukluk aşkı Ramona’dan da Jessey isminde bir çocuğu daha var.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Son güncelleme 20:21 | 5 Mart 2019
galatasaray Wesley Sneijder Yolanthe Cabau
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