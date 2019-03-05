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Tomas Ujfalusi’den Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!
Galatasaray

Tomas Ujfalusi’den Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

5 Mart 2019 07:44

Tomas Ujfalusi Galatasaray’da geçirdiği günler, Arda Turan, Ozan Tufan ve Benjamin Tetteh ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

“Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag’da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimiz daha iyi. Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda.”

“ARDA BARCELONA’YA GİDEREK HATA YAPTI”

“Arda Atletico’dan Barcelona’ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona’da oynamak kolay değil. Atletico’da önemli bir futbolcuydu, oyun kurucuydu. Barça’da Messi, Neymar, Suarez gibi oyuncular bu bölgede oynuyor. Orada şans bulduysanız çok iyi kullanmanız gerekiyor.”

“Arda Turan Galatasaray’a dönmediği için üzgünüm. Eğer dönseydi kendisi ve taraftarlar için daha iyi olabilirdi. Yetiştiği kulüpte oynamasını isterdim.”

“G.SARAY TETTEH İLE İLGİLENDİ”

“Galatasaray’ın Tetteh ile ilgilendiğini duydum ama Sparta Prag bırakmak istemedi. Takımda onun boşluğunu doldurabilecek golcü olmadan satmaya sıcak bakmadılar. Daha 22 yaşında, iyi bir futbolcu. Daha iyi yerlere gelebilir.”

“Ozan Kabak güçlü, yetenekli bir futbolcu. Stuttgart’ta 1-2 sene görev aldıktan sonra sonra daha iyi yerlere gelebilir.”

“Galatasaray’a şampiyon olmak için transfer oldunm ve bunu da ilk senemde başardım. Fatih Terim yeni bir takım kurmuştu ve şampiyonluğu Kadıköy’de kutlamıştık. Fenerbahçe stadından Florya’ya gelene kadar yaşadığım hiçbir anı unutamam.”

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Son güncelleme 08:01 | 5 Mart 2019
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