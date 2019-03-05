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Sydney Leroux beş buçuk aylık hamileyken topbaşı yaptı
Dünyadan Futbol

Sydney Leroux beş buçuk aylık hamileyken topbaşı yaptı

Kanadalı kadın futbolcu Sydney Leroux, beş buçuk hamileyken takımının sezon öncesi kampına katıldı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Sydney Leroux "Çocuğumu tehlikeye atacak çalışmalar yapmıyorum" dedi.

5 Mart 2019 15:11

SKOR DIŞ HABER ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Orlando Pirates’ta top koşturan Sydney Leroux, takımının sezon öncesi kampına katıldı. Sydney Leroux’un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, 28 yaşındaki futbolcunun hamile olduğu anlaşıldı. Sydney Leroux’un, esprili bir şekilde “5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim. Ancak işte buradayım” şeklinde paylaşımı rekor sayıda etkileşim aldı.

Sydney Leroux’un takipçileri, hamile bir şekilde antrenmana çıkmasının doğru olmadığı şeklinde yorumlarda bulundu. Gelen tepkiler üzerine Sydney Leroux, yine sosyal medya hesabını kullanarak bir açıklama yayınladı. Açıklamasında topla çalışmadığını, temaslı hamlelerde bulunmadığını belirten Sydney Leroux, doktorunun tavsiyelerine harfiyen uyduğunu ve çocuğunu tehlikeye atacak bir çalışma yapmadığını belirtti. Sydney Leroux, gelen tepkilere ise “Sanırım doktorum, sağlığımla ilgili, bana sosyal medyada vücuduma ne yapıp yapamayacağımı söyleyenlerden daha çok bilgiye sahip” diyerek cevap verdi.

Sydney Leroux, MLS’te Orlando City forması giyen futbolcu Dom Dwyer ile evli…

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Son güncelleme 15:41 | 5 Mart 2019
ABD orlando Sydney Leroux
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