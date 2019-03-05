Spor Toto 1. Lig | Altay’ın serisi devam ediyor…

Spor Toto 1’inci Lig’de son 3 maçını kazanıp play-off umutlarını artıran Altay, evinde Balıkesirspor Baltok engelini de aşıp galibiyet serisini sürdürdü: 1-0. Maçın 32’nci dakikasında maçın tek golünü atan Paixao, takımına kritik 3 puanı getirdi. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir ekibi 10’uncu basamağa kadar yükseldi. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı, 11’inci sıraya geriledi.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Furkan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0

36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

81. dakikada Tatos'un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.

87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal

Altay: Aydın, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Yasin, Tatos (Oğuz Han dk. 86), Furkan (İbrahim Akın dk. 70), Kappel, Paixao (İbrahim Öztürk dk. 90+2)

Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan (Muhammed dk. 75), Cüneyt, Furkan, Doğa, Cumali, Nizamettin (Rahmi dk. 89), Foxi (Mehmet dk. 75), Otoo, Sedat, Beleck

Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)

Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok) Ümraniyespor rahat kazandı Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor`u mağlup etti. İlgili Haberi Oku