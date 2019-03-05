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SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Şenol Güneş açıklaması!
Milli Takımlar

SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Şenol Güneş açıklaması!

Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş ile yapılan anlaşmanın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını ancak 18-26 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlar için milli takımın başında olacağını duyurdu.

5 Mart 2019 21:54

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirilen Şenol Güneş’in göreve başlama tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şenol Güneş’in sözleşmesinin 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacağı ancak 22 Mart’ta Arnavutluk ile 25 Mart’ta Moldova ile oynanacak maçlarda görev alacağı duyuruldu.

Öte yandan konuyla ilgili bildirimin Beşiktaş Kulübü’ne yapıldığı ifade edildi.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

İşte TFF’den yapılan Şenol Güneş açıklaması;

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş’in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü’ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig’e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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Son güncelleme 22:24 | 5 Mart 2019
şenol güneş Türkiye Futbol Federasyonu
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