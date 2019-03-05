SON DAKİKA Şenol Güneş Haziran’ı beklemeyecek

A Milli Takım’da teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019’da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’taki görevi devam eden tecrübeli teknik adam, TFF tarafından Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için de görevlendirildi.

Süper Lig`de yaprak dökümü! Son kurban Mehmet Özdilek Ligde alınan kötü sonuçların ardından takımlar çareyi teknik adam değişikliğinde aramaya devam ediyor. Teknik direktörüyle yollarını ayıran son takım küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11`i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı. İlgili Haberi Oku

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

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DAHA ÖNCE UYGUN BULMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı bir basın toplantısında hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırmayı felsefe olarak doğru bulmadığını söylemişti. Şenol Güneş, 29 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı konuşmada “Hem Beşiktaş’ı hem de başka bir takımı çalıştırmayı felsefe olarak uygun bulmuyorum. Kendi adıma tutarlı ve adaletli olmam gerekiyor. Ülke adına bize bir talep olursa da orada söz sahibi ben değilim, başkandır” ifadelerini kullanmıştı.