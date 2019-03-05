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SON DAKİKA | Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez dönemi!
TFF 1.Lig

SON DAKİKA | Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez dönemi!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık" diyerek yeni teknik direktörlerini açıkladı

5 Mart 2019 21:02

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

Başkent ekibinde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri’nin yerine, takımı 2016’da da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez’in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:03 | 5 Mart 2019
Gençlerbirliği ibrahim üzülmez murat cavcav
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