Sahada ihmal ve ölüm! 30 yaşındaki futbolcu bir anda yere yığıldı…

SKOR DIŞ HABERLER / Gabon Birinci Ligi’nde oynanan Akanda FC – Missile FC karşılaşmasında büyük bir trajedi yaşandı. Akanda forması giyen Gabonlu futbolcu Herman Tsinga bir kafa topuna çıktıktan sonra yere yığıldı.
Sahaya ambulansla giren sağlık ekipleri 30 yaşındaki oyuncuya acil müdahalede bulundu. Doktorların kalp masajı yaptıkları Tsinga hastaneye kaldırıldı. Owendo hastanesinde oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel gazete The Union, sahadaki ambulansta defibrilatör ve oksijen maskesi bulunmadığını bildirdi. (Defibrilatörler kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kullanılan şok cihazı)
Tsinga’nın hayatını kaybetmesi Gabon liginde son 12 yılda yaşanan 7’nci ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.