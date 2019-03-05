Real Madrid Ajax canlı izle! CANLI YAYIN: Ajax sürpriz peşinde!

Son üç senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid bu sezonki şampiyonluk şansını devam ettirmek için Ajax engelini geçmek istiyor. Son 8 takım arasında adını yazdıracak takımın belli olacağı maçta son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real Madrid, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisini unutturabilecek mi merak ediliyor. İşte, Real Madrid Ajax maçı canlı izle bağlantısı…

REAL MADRİD AJAX CANLI İZLE

REAL MADRİD, AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin önemli mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma 5 Mart 2019 Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise Bein Sports üzerinden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.