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Real Madrid Ajax canlı izle! CANLI YAYIN: Ajax sürpriz peşinde!
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid Ajax canlı izle! CANLI YAYIN: Ajax sürpriz peşinde!

Real Madrid Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanan ilk maçta 2-1 kazanan Real Madrid bu kez evinde Ajax'ı yenmek istiyor. Ajax ise gol yemeden tek golle işi bitirmek ve üst tura çıkmanın hesabını yapıyor. Real Madrid Ajax canlı izle bağlantısı haberde...

5 Mart 2019 22:13

Son üç senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid bu sezonki şampiyonluk şansını devam ettirmek için Ajax engelini geçmek istiyor. Son 8 takım arasında adını yazdıracak takımın belli olacağı maçta son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real Madrid, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisini unutturabilecek mi merak ediliyor. İşte, Real Madrid Ajax maçı canlı izle bağlantısı…

REAL MADRİD AJAX CANLI İZLE

REAL MADRİD, AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin önemli mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma 5 Mart 2019 Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise Bein Sports üzerinden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

Son güncelleme 22:13 | 5 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
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Yeni Malatyaspor
Ankaragücü
09/03/2019 - 13:30
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Bursaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
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