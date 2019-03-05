Onur Kıvrak: “Adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım”

Bu sezon önce kadro dışı bırakılan, ardından sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak futbolu bırakma kararı almıştı. Deneyimli kaleci sessizliğini Karadeniz gazetesine bozdu. İşte Onur Kıvrak’ın açıklamaları;

Islak imza yetkisi

3 yıl önceden alacağım var: 3,5 milyon. Trabzonspor'u arayıp ‘Bana paramı verin’ diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon avro verildi. 2 milyon 650 bin avro alacağım var. Trabzonspor'u UCK'ya şikâyet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikâyet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Böyle bir şey yapsam Trabzonspor'dan ayrılırken yönetimin bana yaptığı teklifi kabul etmez, boşa düşerdim. İstediğim yere de giderdim veya boşta kalırdım, paramı takır takır alırdım.

“Yasal hakkımı kullandım”

Trabzonspor'a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım. Avukatım beni aradı, ‘Verdiğimiz süre doluyor, bir saat sonra boşa düşüyorsun. Bir senede alamadıklarını alabilirsin’ dedi. Bunu kabul etmedim. Trabzonspor yönetimi ile anlaşma yaptım, buna uydum. İçeride olan paramı yasallaştırmak için de avukatım geçmişte alacaklarım olan parayı (hani başkanımız Ağaoğlu’nun, ‘Onur 3 yıldır parasını alamıyor’ dediği parayı) resmiyete döktü. Yasal hakkımı kullandım.

“İhanet odakları var”

Trabzonspor'da oynarken beni vatan haini ilan ettiler. ‘Maç sattı’ dediler. Şimdi diyorlar ki ‘Trabzonspor'a zarar verilmesin diye gençleri oynatıyoruz’. Trabzonspor'a o kadar zarar veren insanlar var ki kulübün içerisinde, sahte sosyal medya hesapları kullanıp millete servis yapan kişiler bunlar. Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar? Benim adımı kullanıp gündem değiştirmesinler. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Zamanı geldi mi bir ulusal televizyona çıkıp doğruları anlatacağım.

Ahmet Ağaoğlu: `Uyuşmazlık Çözüm Kurulu`nu Anayasa Mahkemesi tarihe gömecektir...` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Bu senenin böyle geçeceğini söyleyen Ağaoğlu, Onur Kıvrak`ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu`na başvurmasıyla ilgili olarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, son yılda oluşturulmuş olan bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi tarafından toprağa gömülecektir ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku