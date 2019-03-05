Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı! ‘İkinci golden sonra sinirlendim’

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor bir araya gelirken maçın devre arasında flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile biten ilk yarının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, soyunma odasında bir rahatsızlık geçirdi.

Denizli maçın ikinci yarısında yedek kulübesindeki yerini alamazken kulübede takımı Sarp Yiğit idare ederken yayıncı kuruluş maç esnasında deneyimli teknik adamın hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Denizli, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle özel bir araçla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Deneyimli teknik direktör daha sonra bir açıklamada bulundu. Denizli, “İkinci golden sonra sinirlendim. Tansiyonum yükseldi. Zaten her maç çıkıyor. Doktorumuz tansiyonumu ölçmek için ısrar etti. Biraz yüksek çıktı o kadar. Gayet iyiyim” ifadelerini kullandı. Kulüp doktoru Cem Ergenç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Denizli, “Bu akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Son derece hassas bir doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranmamıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinlemememiz mümkün değil. Her maçta yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı. Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyarsınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz. Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz” dedi.

“HERKESİN RAHAT OLMASINI İSTİYORUM”

Hayatındaki ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz tansiyonuna bakalım dedi. Her hafta baksa her hafta aynı çıkabilecek tansiyon çıktı ama kontrol amaçlı hastaneye geldik ve tüm kontrolleri yaptırdık. Şu anda da karşınızdayız. Cem kardeşim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, haberlerde çıkınca, Türkiye'de biriyle ilgili hastane haberi çıkınca yaklaşımlar farklı oluyor. Şu anda ben bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Haftalardır, hep beraber yaşadığımız bu sıkıntıyı yaşıyorduk, bugün bu anlamda iyi oldu skor olarak. Sosyal medyada bazı şeyler orantısız yer alıyor, o yüzden şu andan itibaren herkesin bu durumdan haberdar olması sizlerin aracılığıyla mümkün olacaktır. Normal yaşantımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.