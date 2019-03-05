Mehmet Özdilek ayrılık sonrası konuştu

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından sözleşmesi karşılıklı feshedilen Teknik Direktör Mehmet Özdilek kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. BB Erzurumspor taraftarına özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Özdilek, “Dün itibari ile bir ayrılık yaşadık. Yönetim içerisindeki bazılarının inanç ve güven konusunda ki eksikliğini gördük. Bu hassas dönemde bu tavrın hem bizlere hem de camiaya zarar vereceğini düşündüğümüz için ayrılık kararı aldık. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan Başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, medya mensuplarına ve bizi her koşulda yalnız bırakmayan fedakar Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum” dedi.

Süper Lig`de yaprak dökümü! Son kurban Mehmet Özdilek Ligde alınan kötü sonuçların ardından takımlar çareyi teknik adam değişikliğinde aramaya devam ediyor. Teknik direktörüyle yollarını ayıran son takım küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11`i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı. İlgili Haberi Oku

“İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ”

İstatistiksel anlamda takımın başında kaldıkları süre zarfı içerisinde başarılı olduklarını ifade eden Özdilek, “7. haftada BB Erzurumspor'a geldik bugün itibari ile 24. haftada ayrılığımız oldu 17 haftadır biz buradayız. Bu 17 haftada 4 galibiyet 8 beraberlik 5'de mağlubiyet aldık. 17 maçta 20 puan aldık bunu ortalamaya vurduğunuz zaman puan başına 1.18 yapıyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yapınca bu takım 11. sırada yer alıyor. İstatistikler yalan söylemez” dedi.

Spor Toto Süper Lig`de 24.haftanın panoraması Spor Toto Süper Lig`de bu hafta acı, sevinç ve büyük tartışma yaratan kararları bir arada yaşadık. Tam 34 golün atıldığı haftanın unutulmaz olaylarını sizler için derledik... İlgili Haberi Oku