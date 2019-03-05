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Mbaye Diagne eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi!
Galatasaray

Mbaye Diagne eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi!

Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verip, “Kedime güveniyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim” dedi.

5 Mart 2019 17:34

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, “İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim.” ifadelerini kullandı.

Devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta bir gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim.” şeklinde görüş belirtti.

Son güncelleme 18:22 | 5 Mart 2019
galatasaray Mbaye Diagne
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