Mario Balotelli’nin gol sevinci gündeme damga vurdu!

Fransa Ligue 1’de 27. hafta maçında Marsilya, konuğu Saint-Etienne’i 2-0’lık skorla mağlup ederken karşılaşmaya Mario Balotelli, attığı golden çok, gol sevinciyle damga vurdu. Velodrome’da müsabakanın 12. dakikasında skoru 1-0’a getiren Balotelli, golden sonra kale arkasındaki görevliden telefonunu aldı ve golü ‘selfie’ çekerek kutladı.

6 points de vue pour une célébration pic.twitter.com/fFTFWcmALn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 4 Mart 2019

Çektiği videoyu kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşan Balotelli’nin kendini, takım arkadaşlarını ve taraftarları çektiği video sosyal medyada gündeme damga vurdu. Marsilya da resmi sosyal medya hesaplarından videoyu paylaştı.

Marsilya maçı 2-0 kazanırken ligde 44 puana yükseldi ve 43 puanlı Saint-Etienne’i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Devre arasında Nice’ten Marsilya’ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız golcü Marsilya formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 4 gole imza attı ve iyi bir başlangıç yaptı.

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