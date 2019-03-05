SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çorlu’daki tren faciasında 4 kişiye 15 yıla kadar hapis istendi!
Kehinde’ye PFDK şoku! Golden sonra babasını andığı için…
TFF 1.Lig

Kehinde’ye PFDK şoku! Golden sonra babasını andığı için…

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Kehinde, formasının içinde, vefat eden babasının fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği için PFDK'ya sevk edildi. Kehinde, attığı gol sonrasında formasını sıyırarak babasının fotoğrafını kameralara göstermişti.

5 Mart 2019 17:40

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda bulunan Denizlispor, hafta sonunda Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada Elazığspor’u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşil-siyahlıların 2 golü de Nijeryalı oyuncu Kehinde’den gelirken, bu futbolcu ilginç şekilde PFDK’ya sevk edildi.

Mücadelenin 35. dakikasında Mehmet Akyüz’ün kullandığı penaltı atışı sonrasında top direkten dönerken, Kehinde topu ağlara göndermeyi başarmıştı. Bu golün ardından geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kehinde gözyaşlarını tutamamış ve formasının altına giydiği tişörtte bulunan babasının fotoğrafını kameralara göstermişti.

Bu hareketi nedeniyle Kehinde, PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan disiplin sevkleri açıklamasında Kehinde için şu ifadelere yer verildi:

“ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE’nin 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

04 Mart 2019 Denizlispor`da moraller yükseldi SPOR Toto 1. Lig`de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor`u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği`nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:40 | 5 Mart 2019
denizlispor Olanrewaju Kehinde
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Ankaragücü
09/03/2019 - 13:30
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR