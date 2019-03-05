Joachim Löw resmen açıkladı! 3 yıldız artık milli takımda yok!

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, yeni yapılanmada Mats Hummels, Jerome Boateng ve Thomas Müller’e yer vermeyeceğini ve üç yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmeyeceğini açıkladı.

Almanya’da Bayern Münih forması giyen üç futbolcu, 2014 Dünya Kupası’nı kazanan Almanya Milli Takımı’nın en kilit oyuncularıydı. Ancak tecrübeli teknik adam Löw, artık bu isimlere milli takım kadrosunda yer vermeyeceğini dile getirdi.

Konu hakkında Bild’e konuşan Löw, “2019 yılı Almanya Milli Takımı için yeni bir başlangıç. Geçen yılın sonunda başlattığımız değişime devam etmek istiyoruz” diyerek yeniden yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Üç futbolcuyla ilgili kararını hem oyunculara hem de Bayern Münih yöneticilerine açıkladığını söyleyen Löw, “Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Muller artık milli takım kadrosuna çağırılmayacak. Bayern yöneticilerine ve oyuncularına bu planımı açıklamak kişisel olarak benim için önemliydi.” ifadelerini kullandı.

Kadroya almadığı oyuncuların dünya standartlarında olduğunu ve halen kulüpleri için as takımda mücadele ettiklerinin altını çizen Löw, “Mats, Jerome ve Thomas’a bu zamana kadar kattıkları için teşekkür ediyorum. Ancak milli takımın geleceği artık çok önemli” dedi.

2018 Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele eden Almanya, İsveç, Meksika ve Güney Kore’nin olduğu grupta sonuncu olarak turnuvaya sürpriz bir şekilde veda etmişti.

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