Hamza Hamzaoğlu: ‘Erzurumspor’un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık’

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sezon sonuna kadar zorlu bir mücadele içine girdiklerini ifade ederek, “Erzurumspor’un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık.” dedi.

Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın eski teknik direktörü Mehmet Özdilek ile dün görüştüğünü ve iyi bir ekip bıraktığı için kendisine teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Erzurumspor’un koşan, mücadele eden, son ana kadar bırakmayan, pes etmeyen bir takım olduğu için de çok fazla düşünmeden teklif edilen görevi kabul ettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, “Bugüne kadar hocalarımızın ve yöneticilerimizin verdiği katkı ile oyuncularımızın saha ve antrenmanlardaki mücadelesine biz de bilgi ve tecrübemizle bir nebze olsun katkı vermeye geldik. İnşallah istediğimiz sonuçları yavaş yavaş almaya başlarız.” diye konuştu.

Hamzaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yakından takip ettiğini ve oyuncuları da tanıdığını aktararak, şöyle devam etti:

“Sezon sonuna kadar çok zor mücadele içine giriyoruz ama bunu başaracağımızdan eminiz. İnancımız tam ve son ana kadar da bu inancı sağlam tutacağız. Erzurumspor’un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık. Bizleri zor göreve layık gördükleri için yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Erzurum halkına, 90 dakika susmayan ve sonuç ne olursa olsun takımını destekleyen, futbol aşkıyla bugüne kadar yanmış tutuşmuş, halen bu ateşi sönmeyen Erzurumspor taraftarına karşıda inşallah mahcup olmayız.”

Takımda çok farklı değişimin şu dönemde mümkün olmadığını bildiren Hamzaoğlu, “Ufak tefek dokunuşlarımız olacak. İnşallah olumlu yönde takıma katkımız olur. Erzurumspor, belli bir oyun anlayışı, değerleri ve özellikleri olan takım. Takımı biraz da başka şeylerle donatabilirsek, bunu becerebilirsek daha farklı bir noktaya geliriz.” ifadelerini kullandı.