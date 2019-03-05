Gökdeniz Karadeniz’den, Rubin’e cevap: ‘Kandırıldım!’

Milliyet gazetesinin haberine göre, emekli futbolcu için “Alacaklarını bırakmasını istemiyoruz. Ona kesinlikle ödeme yapacağız. Fakir bir insan da değil ama borçların üstünde çok duruyor” diyen yöneticiye Gökdeniz Karadeniz’den cevap geldi.

‘Basın önünde konuşmak istemezdim ama…’

“Rubin Kazan'ı temsil eden insanlarla konuları böyle basın önünde çözümlemeyi istemezdim ancak ne yazık ki doğru olmayan bazı bilgiler yüzünden bunu yapmak zorundayım”

‘Riyakarlıkla suçlamaya hakları yok’

“Kimsenin beni iki riyakarlıkla suçlama hakkı yok. Rubin Kazan’a olan sevgimde ya da iş spora geldiğinde her zaman doğruları söylemiş bir insanım. Bunu sadece söylemlerimle yapmadım. Aynı zamanda takımdaki işlerimle de yaptım. 300 maç benim kalbimde ve taraftarların desteği de öyle”

‘Kandırıldım, açıklama yapılmadı’

“Borcun ödemeleri 24 Ağustos 2018’de belirlendi ve tarafıma bir taahhüt mektubuyla iletildi. Ancak o tarih geride kalmasına rağmen bana bir açıklama yapılmadı, öneride bulunulmadı. Kasım ayında kulübe yazılı olarak başvurmama rağmen herhangi bir geri dönüş olmadı. Kandırıldım” ‘Herkesin kendi hikayesi var’ Rubin Kazan’da uzun yıllar forma giyen Gökdeniz Karadeniz’in takım arkadaşı Oleg Kuzmin de konuyla ilgili açıklamada bulunarak “Rubin Kazan şubat sonunda borçları kapattı. Ben gecikme için faiz istemedim. Ancak para için 6 ay bekledim. Gökdeniz olayı için yorum yapamayacağım. Herkesin kendi hikayesi vardır” dedi.

Ahmet Ağaoğlu: `Uyuşmazlık Çözüm Kurulu`nu Anayasa Mahkemesi tarihe gömecektir...` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Bu senenin böyle geçeceğini söyleyen Ağaoğlu, Onur Kıvrak`ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu`na başvurmasıyla ilgili olarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, son yılda oluşturulmuş olan bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi tarafından toprağa gömülecektir ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku