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Erkan Sözeri’den ayrılık sonrası açıklama
TFF 1.Lig

Erkan Sözeri’den ayrılık sonrası açıklama

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri, bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

5 Mart 2019 14:05

Sözeri, Gençlerbirliği ile yaşanan ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Takımı ikinci sırada ve büyük bir fikstür avantajı içinde bırakmanın gururu ve huzurunu yaşadığının altını çizen Sözeri, şunları kaydetti:

“Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. 6 yıl futbol oynadığım, takım kaptanlığı yapmaktan onur duyduğum, teknik direktör olarak görev yapmanın da nasip olduğu güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim. Bana desteğini en kötü dönemimizde bile hiçbir zaman esirgemeyen, bağrına basan taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza da verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ailem olan ve bundan sonra da ailem olarak kalacak başta futbolcularıma, çalışanlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.”

05 Mart 2019 Gençlerbirliği`nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:05 | 5 Mart 2019
Erkan Sözeri Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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