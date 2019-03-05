Ajax tarih yazdı Real Madrid’i eledi, Tottenham Dortmund’a sürprize izin vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid'e konuk olan Ajax, evinde 2-1 yenildiği maçın ikinci perdesinde İspanyol ekibini adeta çimlere gömdü. Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu olan Real Madrid, kendi evinde hayal kırıklığını yaşadı.
Maça fırtına gibi başlayan konuk ekip Ajax, henüz 7. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Real Madrid'in neye uğradığını şaşırdığı anlarda 18. dakikada David Neres sahneye çıktı.
İlk golün asistini yapan Tadic bu golü de hazırlayan isim olurken kaleci Courtois'yı geçen Neres topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
Real Madrid'de 29. dakikada sakatlanan Lucas Vazquez'in yerine oyuna giren Gareth Bale, ilk yarının sonlarında net bir pozisyon yakaladı.
Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Galli futbolcunun şutu direğe çarparak auta gitti.
Tersliklerle boğuşan Real Madrid'de 35. dakikada Vinicius Junior sakatlanınca yerini Marco Asensio'ya bıraktı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Real Madrid, gecenin kahramanı olan Dusan Tadic'in 62. dakikada attığı golle yıkıldı ve Ajax skoru 3-0'a getirdi.
Gol öncesinde Mazraoui'nin topu dışarıdan çevirdiği iddiasıyla VAR kontrolü yapıldı ancak hakem Felix Brych golün nizami olduğuna karar verdi.
Kendi evinde oynadığı futbolla herkesi şaşkına çeviren Real Madrid 70. dakikada Marco Asensio ile skoru 3-1 yaptı ve maçı lehine çevirmek için umutlarını tazeledi.
Ancak 72. dakikada Lasse Schöne'ün uzak mesafeden kullandığı frikikte kaleci Courtois'yı mağlup etmesi her şeyin sonu oldu.
Ajax bu müthiş golle 4-1'lik üstünlüğü sağladı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid'i eleyerek bir üst tura yükselmiş oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçında Borussia Dortmund sahasında Tottenham'ı ağırladı.
İlk maçı 3-0 kaybeden Dortmund bir mucize için sahaya çıktı. İlk yarıda birçok net fırsatı değerlendiremeyen Almanlar, ikinci yarıya da baskılı başladı.
Ancak Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in 48. dakikada attığı golle bütün umutlar da sönmüş oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham tur biletini Dortmund'un elinden alıp evine döndü.