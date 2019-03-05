CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının perdesi bu gece oynanan iki karşılaşma ile açıldı.
İspanyol devi Real Madrid, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk ediyor. Gecenin diğer maçında ise İngiliz devi Tottenham deplasmanda Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Londra ekibi 3-0 kazanmayı başarmıştı.
Saat 23:00’dan itibaren beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS MAX HD 2 kanallarından naklen yayınlanacak olan mücadelelerin takibini ‘Skor’ sayfalarından yapabilirsiniz.
REAL MADRİD 0-1 AJAX | Hakim Ziyech 7′
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.
Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.
Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech. pic.twitter.com/1eDzub4ZW0
— SKOR (@SozcuSkor) 5 Mart 2019
BORUSSIA DORTMUND 0-0 TOTTENHAM
B. Dortmund: Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane
Tottenham maçı öncesinde Borussia Dortmund taraftarından müthiş koreografi pic.twitter.com/aRaxWnE4gQ
— SKOR (@SozcuSkor) 5 Mart 2019