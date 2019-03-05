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CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid evinde Ajax'ı konuk ederken Tottenham deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor...

5 Mart 2019 22:27

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının perdesi bu gece oynanan iki karşılaşma ile açıldı.

İspanyol devi Real Madrid, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk ediyor. Gecenin diğer maçında ise İngiliz devi Tottenham deplasmanda Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Londra ekibi 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Saat 23:00’dan itibaren beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS MAX HD 2 kanallarından naklen yayınlanacak olan mücadelelerin takibini ‘Skor’ sayfalarından yapabilirsiniz.

REAL MADRİD 0-1 AJAX | Hakim Ziyech 7′

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech.

BORUSSIA DORTMUND 0-0 TOTTENHAM

B. Dortmund: Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane

Son güncelleme 23:08 | 5 Mart 2019
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