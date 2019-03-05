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Borussia Dortmund Tottenham maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Dortmund rövanşı almak istiyor
Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Tottenham maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Dortmund rövanşı almak istiyor

Dortmund Tottenham ilk maçı 3-0 kaybetmenin ardından rövanşta geri dönüş hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak takımın belli olacağı maçta son haftalarda formsuz olan Dortmund Tottenham karşısında turu geçen taraf olarak yeniden çıkışa geçmek isterken, ilk maçı rahat kazanan Tottenham rövanş maçında sürpriz ile karşılaşmadan turu geçmek istiyor. Dortmund Tottenham canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...

5 Mart 2019 22:14

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3-0’lık ilk maçında ardından Dortmund Tottenham karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Dortmund, ikinci maçta kendi evinde turu geçmeye çabalayacak. Bu sezon büyük başarılara imza atarak Avrupa’da şampiyonluk isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Kritik maçı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Dortmund Tottenham canlı izle bağlantısı bulunuyor.

DORTMUND TOTTENHAM CANLI İZLE

DORTMUND TOTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dortmund Tottenham maçı 5 Mart yani bugün saat 23.00'te Hollanda Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie'in düdüğü ile başlayacak.

Westfalen Stadı'ndaki karşılaşma beIN Spors 2'den naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 22:14 | 5 Mart 2019
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