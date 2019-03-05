Batistuta oğlunu fotokopicide çalıştırma nedenini açıkladı

SKOR DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da Fiorentina, Roma ve Inter formaları giyen, kariyerinde çıktığı toplam 430 maçta 238 gole imza atan Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta, canlı yayında dört oğlundan biri olan Joaquin’i fotokopicide çalıştırdığını söyledi. Reconquista Today isimli radyo kanalına konuşan ‘Batigol’ lakaplı Batistuta, oğlunu neden fotokopicide çalıştırdığına da açıklık getirdi.

Sahada ihmal ve ölüm! 30 yaşındaki futbolcu bir anda yere yığıldı... Gabon liginde oynanan Akanda FC - Missile FC maçının 23. dakikasında futbol dünyasını yasa boğan bir pozisyon yaşandı. İlgili Haberi Oku

İstese oğluna araba alarak onu mutlu edebileceğini söyleyen Batistuta “Ancak öyle yaparsam, çocuğum mutluluğa ulaşmanın kolay bir şey olduğunu düşünecek. Bu gelecekte hayatını olumsuz yönde etkileyecek. Arabaya binecek, kızlara bakacak, gezecek ve eğlenecek… Arabanın yaşlı babasından geldiğini bilecek. Bu sürdürülebilir bir mutluluk değil… Bu şekilde ne kadar uzun mutlu kalabilir ki?” dedi.

Bucks`tan Bledsoe`ya 70 milyon dolarlık kontrat Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe`nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

Çocuğunun bir şey kazanmak için emek harcaması gerektiğini öğrenmesi için bu yola başvurduğunu belirten Batistuta “Oğlum yaşadıklarını analiz ediyor. Bu analizlerini yazmaya da başladı. Belki benim alabileceğim kadar lüks bir arabaya binemiyor. Ancak kendi kazandığı parayla aldığı arabaya binerken tattığı zevki görüyorum. ‘Belki arabam çok lüks değil ama onu ben kazandım’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı.