SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Milli Piyango'da şaibe iddiaları TBMM'de | Son dakika
Batistuta oğlunu fotokopicide çalıştırma nedenini açıkladı
Dünyadan Futbol

Batistuta oğlunu fotokopicide çalıştırma nedenini açıkladı

Bir dönemin unutulmaz golcüler arasında yer alan 'Batigol' lakaplı Gabriel Batistuta, oğlunu fotokopicide çalıştırdığını açıkladı. Batistuta, neden böyle bir karar verdiğine de canlı yayında açıklık getirdi.

5 Mart 2019 13:51

SKOR DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da Fiorentina, Roma ve Inter formaları giyen, kariyerinde çıktığı toplam 430 maçta 238 gole imza atan Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta, canlı yayında dört oğlundan biri olan Joaquin’i fotokopicide çalıştırdığını söyledi. Reconquista Today isimli radyo kanalına konuşan ‘Batigol’ lakaplı Batistuta, oğlunu neden fotokopicide çalıştırdığına da açıklık getirdi.

05 Mart 2019 Sahada ihmal ve ölüm! 30 yaşındaki futbolcu bir anda yere yığıldı... Gabon liginde oynanan Akanda FC - Missile FC maçının 23. dakikasında futbol dünyasını yasa boğan bir pozisyon yaşandı. İlgili Haberi Oku

İstese oğluna araba alarak onu mutlu edebileceğini söyleyen Batistuta “Ancak öyle yaparsam, çocuğum mutluluğa ulaşmanın kolay bir şey olduğunu düşünecek. Bu gelecekte hayatını olumsuz yönde etkileyecek. Arabaya binecek, kızlara bakacak, gezecek ve eğlenecek… Arabanın yaşlı babasından geldiğini bilecek. Bu sürdürülebilir bir mutluluk değil… Bu şekilde ne kadar uzun mutlu kalabilir ki?” dedi.

05 Mart 2019 Bucks`tan Bledsoe`ya 70 milyon dolarlık kontrat Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe`nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

Çocuğunun bir şey kazanmak için emek harcaması gerektiğini öğrenmesi için bu yola başvurduğunu belirten Batistuta “Oğlum yaşadıklarını analiz ediyor. Bu analizlerini yazmaya da başladı. Belki benim alabileceğim kadar lüks bir arabaya binemiyor. Ancak kendi kazandığı parayla aldığı arabaya binerken tattığı zevki görüyorum. ‘Belki arabam çok lüks değil ama onu ben kazandım’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:51 | 5 Mart 2019
Fiorentina Gabriel Batistuta İNTER roma
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Ankaragücü
09/03/2019 - 13:30
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR