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Anne ile kızından 8 madalya ve 2 Türkiye rekoru
Diğer Sporlar

Anne ile kızından 8 madalya ve 2 Türkiye rekoru

Balkan Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda Bodrumlu atletler Fatma Özkan Anter (54) ile annesi Fehime Özkan (79) 2 gün içerisinde 8 madalya kazandı, 2 de Türkiye rekoru kırdı.

5 Mart 2019 13:37

Mustafa SARIİPEK 

İstanbul’da 4 ve 5 Mart tarihlerinde düzenlenen ve 14 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı Balkan Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’nda Bodrumlu atletler Fatma Özkan Anter (54) ile annesi Fehime Özkan (79) 2 gün içerisinde 8 madalya kazandı. Anne ile kızı 2 de Türkiye rekoru kırdı.

TÜRKİYE REKORU KIRDILAR

Fatma Anter 400m ve 4×200 metre yarışlarında Türk Milli Takımı ile birincilik elde ederken, 200 metrede 2'nci ve 60 metrede 3'ncü oldu. Annesi Fehime Özkan ise 200, 400 ve 800 metre yarışlarında 1'nci olurken yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu. Fehime Özkan 60 metrede ise 2'ncilik elde etti. Anne kız 8 yarışmada 5 Balkan şampiyonluğu, iki 2'ncilik bir de 3'ncülük madalyası kazandı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Fatma Anter ve Fehime Özkan Eylül ayında Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonası ve İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler.

Son güncelleme 13:37 | 5 Mart 2019
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