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Altay’da Play-Off heyecanı!
TFF 1.Lig

Altay’da Play-Off heyecanı!

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını ateş hattının sadece bir puan üzerinde bitiren Altay’ı, ikinci yarıda gösterdiği yükselişle Play-Off heyecanı sardı.

5 Mart 2019 10:27

Paxiao'nun golüyle Balıkesirspor Baltok'u da deviren ve üst üste 4. maçından galibiyetle ayrılan Altay yükselişine devam ediyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin bir hayli altında kalan siyah-beyazlılar, düşme potasına oldukça yaklaşmış ve taraftarlarını tedirgin etmişti. İlk yarıda oynadığı 17 karşılaşmadan yalnızca 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan ve 17 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, devre arasına küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde girdi.

Fark 5'e indi İkinci yarıda ise işler tersine döndü. Devreye Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan 17 puan çıkararak ilk yarıyla tam tersi bir grafik sergiledi. Puanını, 34'e yükselten siyah-beyazlıların, 6. basamakta bulunan Gazişehir FK ile arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor. Son olarak 2009-2010 sezonunda 1.Lig’de Play-Off oynama başarısı gösteren Altay'ın, 9 sezon aranın ardından aynı başarıyı tekrar edip edemeyeceği ilerleyen haftalarda belli olacak.

Kaderi kendi elinde Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off için ümitlenen Altay, geride kalan 10 haftada kendisi gibi ilk 6 savaşı veren rakipleriyle karşılaşarak kendi göbeğini kendi kesecek. Siyah-beyazlılar, puan sıralamasında kendisinden üstte bulunan Gençlerbirliği, Denizlispor, Osmanlıpor, Hatayspor, Gazişehir FK, Altınordu ve Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 10:31 | 5 Mart 2019
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