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Alexis Sanchez en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak!
İngiltere Premier Lig

Alexis Sanchez en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak!

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez'in sağlık durumu ile ilgili olarak "Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir" ifadelerini kullandı

5 Mart 2019 22:48

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yarın Paris Saint-Germain’e konuk olacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Premier Lig’de oynadıkları Southampton karşılaşmasında sakatlanan Alexis Sanchez’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Solskjaer, “Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:48 | 5 Mart 2019
Alexis Sanchez manchester united
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