Ahmet Ağaoğlu: ‘Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nu Anayasa Mahkemesi tarihe gömecektir…’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına karşın mücadeleden beraberlikle ayrılmalarıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, “Futbolda böyle şeyler oluyor. Ligin ilk yarısında da 2-0 geriye düşmüştük ve 4-2 kazanmıştık. Ancak ikinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı. Takımda belirgin bir yorgunluk var. Akhisarspor, Erzurumspor maçından sonra ara var. O sürede toparlanma şansımız olacak. Sakatların da iyileşeceğini tahmin ediyorum. Elimizdeki malzemeyle verilecek en iyi mücadeleyi veriyoruz. Oyunculara da fazla bir şey söyleyemiyorum. Onlar da ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu sene böyle geçecek. Sezon başında da söylediğim gibi Avrupa Kupaları’nı kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. 2-0’dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Yine bizi bütün bir hafta ‘ah, vahla’ geçirecek bir sonuç. Futbolcuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiç bir şüphemiz yok. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Kasımpaşa da diken üstünde. Hocaları hastaneye kaldırılmış, onun da vermiş olduğu bir etki var. İkinci yarı bizi sahamıza hapsettiler, onları da tebrik etmek lazım” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sona erdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Kasımpaşa, 2-2 ile sekiz maçlık mağlubiyet serisine bir puanla nokta koydu. İlgili Haberi Oku

“450 milyon TL ödedik ama borç hala aynı”

Göreve geldikleri 10 aylık süre boyunca 450 milyon TL borç ödediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Ahmet Ağaoğlu, “Ama borç hala aynı yerde duruyor. UEFA’da kupalara katılmamıza engel teşkil edecek dosyaları temizledik. Henüz kendi dönemimizle alakalı borç ödememiz yok. Futbolcu ödemelerini ve geçmişten kalan borçları temizlemeye çalışıyoruz. TFF’nin hazırladığı kulüpler birliğinin de destek verdiği yeni lisans talimatı devreye girerse, en azından bundan 2-3 sene sonra Süper Lig’deki hiçbir kulübün bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağını zannetmiyorum. Çünkü önlem önceden alınmış olacak” diye konuştu.

“Anayasa Mahkemesi toprağa gömecektir”

Onur Kıvrak’ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) başvurmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, “Onur başvuruda bulundu. Hukukçuların söylediği kadarıyla anlaşmaya aykırı bir başvuru. 1 Mart’a kadar Anayasa Mahkemesi’nin kararı var, o yüzden herkes acele ediyor. Çünkü UÇK’ya bu kapıdan giren dosya öbür kapıdan yıldırım hızıyla çıkıyor ne hikmetse. Hep da belirli isimler etrafında dönüyor. UÇK denilen şey Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek. Çok enteresan ve ilginç bir şey” diyerek sözlerini tamamladı.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Ünal Karaman`dan flaş açıklama: `Saçma sapan bir şekilde...` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2'lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası, “Devreye galip girmişken ikinci yarı daha iyi oyun beklerken, oyun beklentilerimizin altında kaldı. Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı” dedi. Karaman, Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik. Yediğimiz golde iki stoperin arasından oyuna vuruş yaptırdık. Penaltı öncesi orta alana direnç için oyuncu koyacaktık ama o hamleyi de yapamadık ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku