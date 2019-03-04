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Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi!
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi!

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.

4 Mart 2019 11:54

Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepkiler dinmek bilmiyor. Süper Lig'in 24. haftasında sahasında M.Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Malatya ekibinde, maçın hakemi Fırat Aydınus tartışmaların odağındaki isim oldu.

Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklama yaparak eleştirdiği Aydınus'a Malatya ekibinin sportif direktörü Ali Ravcı da tepki gösterdi. Aydınus'un verdiği penaltıyla maçın sonucuna tesir ettiğini belirten Ravcı, “Biz haftalardır adil yönetim dedikçe sanki söylemlerimiz duvara çarpar gibi bize tekrar dönüyor. M. Başakşehir maçında belki iyi oynamadık ama 0-0 giden mücadelede bu denli anlamsız bir penaltı kararı verilmesi bizleri şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde bırakmıştır. Futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.

“Biz kötü olduğumuzu açıkça dile getirirken, hakemler de kötü olduklarını söylesinler”

Ravcı, son 6 haftadır takımda bir düşüşün olduğunu da belirterek, “Takımda bir düşüş olduğu aşikar. Ancak kaç haftadır sakatlıklarla boğuştuğumuz, ideal kadro kurma yönünden ne tür sıkıntılar yaşadığımız da göz önünde olan bir gerçek. Ben taraftarımıza sadece şunu söylüyorum; ligin ilk yarısında bu puanları toplayan, kupada yarı finale gelen bu takım tekrar silkinip kazanmaya başlayacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama biz kötü olduğumuzu açıkça dile getirirken, hakemler de kötü olduklarını söylesinler” diye konuştu.

Son güncelleme 12:05 | 4 Mart 2019
Evkur Yeni Malatyaspor fırat aydınus Medipol Başakşehir
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