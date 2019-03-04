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Trabzonspor

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Onazi İstiklal Marşı çaldı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çaldı. Türkiye benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti.

4 Mart 2019 15:39

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Onazi, bordo-mavili taraftarları mest etmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübe geldiği günden beri sempatik tavırları ve yardım severliği ile ön plana çıkan yıldız oyuncu, Türk Ulusu için büyük bir öneme sahip olan istiklal Marşı’nı çalarak mest etti.

03 Mart 2019 Sevdiği kızın babası `Ben Fenerbahçeli`ye kız vermem` deyince... Ailesiyle birlikte kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı´dan Trabzonsporlu olmayana kız vermem yanıtı alınca, minareye çıkıp, Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon diye bağırdı. İlgili Haberi Oku

Kendisine ait sosyal medya hesabından İstiklal Marşı’yla ilgili olarak paylaşımda bulunan Onazi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor.”

Son güncelleme 15:39 | 4 Mart 2019
Onazi trabzonspor
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