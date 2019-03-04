Son dakika! Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor bir araya gelirken maçın devre arasında flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile biten ilk yarının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, soyunma odasında bir rahatsızlık geçirdi.

Denizli maçın ikinci yarısında yedek kulübesindeki yerini alamazken kulübede takımı Sarp Yiğit idare ederken yayıncı kuruluş maç esnasında deneyimli teknik adamın hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Denizli, tansiyonunun düşmesi nedeniyle özel bir araçla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kulübün resmi açıklaması bekleniyor.

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Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İlk yarı sona erdi) | Kasımpaşa 0-2 Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sona eriyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Zorlu maçta iki takım da üç puanın peşinde. 30`da Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. 45+2`de Nwakaeme yeniden sahneye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İlgili Haberi Oku