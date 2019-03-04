SON DAKİKA | BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Erzurumspor büyüklere çelme takmıştı

Süper Lig’in son 10 haftasına girilirken ligde kalmak için büyük mücadele veren Erzurum ekibi, konuk ettiği Galatasaray maçından 1-1 eşitlikle ayrılarak 24. haftayı 17. sırada 22 puanla tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, topladığı puanların 5’ini “dört büyükler” ve lider Medipol Başakşehir’den aldı.

Süper Lig’in büyük takımlarına karşı verdiği mücadele ve sergilediği güzel futbolla adından söz ettirmeye başlayan Erzurum temsilcisi, ilk olarak ligin 2. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’a karşı iyi oynamasına rağmen 3-1 mağlup oldu.

Ardından Medipol Başakşehir’i konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. haftada Galatasaray deplasmanına çıktı ve bu maçtan da aynı skorla yenik ayrıldı.

Büyük takımların puan avcısı: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor`dan sonra Galatasaray`dan da puan almayı başardı. İlgili Haberi Oku