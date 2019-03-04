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Sergen Yalçın: ‘Kötü bir gece oldu bizim için…’
Alanyaspor

Sergen Yalçın: ‘Kötü bir gece oldu bizim için…’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor’u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler” dedi.

4 Mart 2019 23:03

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Akhisarspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kötü bir gece oldu bizim için. Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler.

Attıkları goller de jeneriklikti. Biz maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız. Nerelerde yanlış yaptığımızı bulup yolumuza devam edeceğiz. Bu tip maçlara takılıp kalamayız. Elbette lig uzun bir maraton bazı müsabakaları kazanıp bazılarını kaybedeceğiz. Artık önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Umarım bundan sonraki periyot bizim için çok daha iyi olur” dedi. 04 Mart 2019 MAÇ SONUCU | Akhisarspor 3-1 Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sona erdi. Ev sahibi Akhisarspor 1-0 geri düştüğü maçta 3-1 kazanmayı bildi ve 21 puana yükselerek 8 maç sonra kazandı ve adeta nefes aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:03 | 4 Mart 2019
Aytemiz Alanyaspor sergen yalçın spor toto süper lig
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1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
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