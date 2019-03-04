Şenol Güneş’e istifa çağrısı!

SÖZCÜ Beşiktaş’ın en önemli gündem maddesi Şenol Güneş! Kayserispor deplasmanında 90. dakikada Caner Erkin'in golüyle 1 puanı kurtaran siyah-beyazlılarda yönetim takım içinde havanın bozulduğunu düşünüyor. Bu nedenle yöneticiler, 1 Haziran'da A Milli Takım'da (TFF'nin resmi açıklaması) göreve başlaması beklenen Şenol Güneş'in sezon sonunu beklemeden istifa etmesini istiyor. Siyah-beyazlı idarecilerin çoğunluğunun talebi İspanyol antrenör Guti'yle sezonu tamamlamak.

HOCA NE İSTERSE O!

Başkan Fikret Orman ise Şenol Güneş konusunda çok hassas. Güneş için her defasında “Ağabeyim” diyen Orman, 2 lig şampiyonluğu yaşadığı tecrübeli teknik adamla yolları tatlı bir şekilde ayırmak istiyor. Beşiktaş'ın Patronu, bu nedenle milli takım konusunda olduğu gibi kararı Şenol Güneş'e bıraktı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi şansının zora girmesi nedeniyle Orman'ın yönetici Ahmet Kavalcı'ya kötü havanın ortadan kalkması için bazı talimatlar verdiği öğrenildi.

Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş`ten flaş açıklamalar Kayserispor Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşa devam dedi. İlgili Haberi Oku

TARAFTAR SIRT ÇEVİRDİ

Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş'e tepkiler ilk kez yüksek sesle duyulmaya başladı. Kayseri'de futbolcuların ikinci devrede maçı bıraktığını gören siyah-beyazlılar, bu krizin sebebini Şenol Güneş'e bağlıyor. Konyaspor maçında tepki bekleniyor.

QUARESMA DERT YANDI

Kayseri’de 1 tane bile isabetli orta yapamayarak dibe vuran Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'ten rahatsız! Quaresma, kendisi için “Bugün burada ama yarın ne olur bilemeyiz” ifadesini kullanan Şenol Güneş ile ilgili yöneticilerle görüştü. Kırgın olan Q7, “Hocamız benim kalacağıma inanmıyor” diyerek dert yandı.

Fırat Aydınus`un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan`a tepki yağdı! Medipol Başakşehir`in Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Fırat Aydınus`un ilk yarının sonlarına doğru İstanbul temsilcisi lehine verdiği penaltı kararı eleştiri aldı. Sosyal medyada pozisyonun kahramanı Arda Turan ve hakem Fırat Aydınus`a tepki yağdı. İlgili Haberi Oku