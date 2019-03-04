Şenol Güneş’e istifa çağrısı!

SÖZCÜ Beşiktaş’ın en önemli gündem maddesi Şenol Güneş! Kayserispor deplasmanında 90. dakikada Caner Erkin'in golüyle 1 puanı kurtaran siyah-beyazlılarda yönetim takım içinde havanın bozulduğunu düşünüyor. Bu nedenle yöneticiler, 1 Haziran'da A Milli Takım'da (TFF'nin resmi açıklaması) göreve başlaması beklenen Şenol Güneş'in sezon sonunu beklemeden istifa etmesini istiyor. Siyah-beyazlı idarecilerin çoğunluğunun talebi İspanyol antrenör Guti'yle sezonu tamamlamak.
HOCA NE İSTERSE O!
Başkan Fikret Orman ise Şenol Güneş konusunda çok hassas. Güneş için her defasında “Ağabeyim” diyen Orman, 2 lig şampiyonluğu yaşadığı tecrübeli teknik adamla yolları tatlı bir şekilde ayırmak istiyor. Beşiktaş'ın Patronu, bu nedenle milli takım konusunda olduğu gibi kararı Şenol Güneş'e bıraktı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi şansının zora girmesi nedeniyle Orman'ın yönetici Ahmet Kavalcı'ya kötü havanın ortadan kalkması için bazı talimatlar verdiği öğrenildi.
TARAFTAR SIRT ÇEVİRDİ
Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş'e tepkiler ilk kez yüksek sesle duyulmaya başladı. Kayseri'de futbolcuların ikinci devrede maçı bıraktığını gören siyah-beyazlılar, bu krizin sebebini Şenol Güneş'e bağlıyor. Konyaspor maçında tepki bekleniyor.
QUARESMA DERT YANDI
Kayseri’de 1 tane bile isabetli orta yapamayarak dibe vuran Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'ten rahatsız! Quaresma, kendisi için “Bugün burada ama yarın ne olur bilemeyiz” ifadesini kullanan Şenol Güneş ile ilgili yöneticilerle görüştü. Kırgın olan Q7, “Hocamız benim kalacağıma inanmıyor” diyerek dert yandı.