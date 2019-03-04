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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 4 Mart 2019 07:58

Şampiyonluk Erzurum’da kaldı

Galatasaray, zorlu Erzurum deplasmanından şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşarak ayrıldı. Müsabakanın genelinde iyi futbol oynamasına rağmen istediği pozisyonları üretemedi ve galibiyet golünü bulamadı. Fatih hocanın savunmada 3 tane stopere görev vermesi ve özellikle Semih'in hazır olmayışı, G.Saray'ın sağ taraftan etkili akınlar yapmasını engelledi. Stoper Marcao'nun ise alan ve adam markajındaki başarısızlığı, Erzurumspor'un net pozisyon bulup gol atmasını sağladı.

İlk yarı boyunca sadece soldan saldıran G.Saray, Emre ve Onyekuru ile birlikte etkili geldi. İkinci yarı Linnes'in girmesiyle sağ kanattan da pozisyonlar üretti. Özellikle Linnes'in sağdan yaptığı etkili ortalar, G.Saray'ın pozisyon üretmesini sağladı. Mitroglou, G.Saray santrforu için yavaş ve hantal. Diagne'nin ondan çok daha iyi bir forvet olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mitroglou takımın yaptığı tüm kontrataklarda Feghouli, Belhanda ile Ndiaye gibi hızlı ve tempolu oynayan orta saha oyuncularına pas alışverişlerinde yeterince uyum sağlayamadı. Bu da G.Saray'ın temposunun düşmesine neden oldu.

Fatih hoca yapmış olduğu oyuncu ve saha içindeki sistem değişiklikleriyle oyuna doğru müdahaleler yaptı. Ama bu hamleler takımı galibiyete taşıyamadı. Bu puan kaybıyla G.Saray'ın şampiyonluğu Erzurum'da bıraktığını söyleyebiliriz. Hakem Cüneyt Çakır son derece başarılı ve iyi bir performans sergileyip başarılı bir yönetim gösterdi.

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OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Konyaspor
24 8 35
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